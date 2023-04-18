Китай заявив про бажання стати посередником у відновленні мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною.Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Зазначається, що він провів телефонні розмови зі своїми ізраїльським і палестинським колегами Елі Коеном та Ріядом Аль-Малікі. Після цього він сказав, що необхідно відновити мирні переговори та впровадити раніше досягненні домовленості.»Китай не має егоїстичних інтересів у ізраїльсько-палестинському питанні і лише сподівається, що Ізраїль та Палестина зможуть мирно співіснувати й захищати регіональний мир і стабільність», — сказав Цінь.Нагадаємо, 7 квітня Ізраїль атакував об’єкти угрупування ХАМАС у Лівані та секторі Гази. Це сталося у відповідь на ракетні атаки, якими ізраїльська сторона піддалася з ліванської території, а згодом і із сектора Гази.А після загибелі трьох людей унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу розпорядився почати мобілізацію резерівстів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.