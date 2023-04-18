В Буркіна-Фасо група озброєних людей напала на військових та добровольців Сил оборони країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.Згідно до заяви влади країни, напад стався на півночі країни неподалік селища Аорема. В результаті було вбито 40 людей та ще 33 зазнали поранень. Губернатор північного регіону Альберт Зонго заявив, що поранених було госпіталізовано. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що «десятки бойовиків були нейтралізованіВ Буркіна-Фасо група озброєних людей напала на військових та добровольців Сил оборони країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.Згідно до заяви влади країни, напад стався на півночі країни неподалік селища Аорема. В результаті було вбито 40 людей та ще 33 зазнали поранень. Губернатор північного регіону Альберт Зонго заявив, що поранених було госпіталізовано. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що «десятки бойовиків були нейтралізовані» в ході операції після нападу.Нагадаємо, що 15 квітня, у столиц» в ході операції після нападу.Нагадаємо, що 15 квітня, у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. В результаті спроби військового перевороту в Судані загинули щонайменше 25 людей.Термінові та важливі повідомлення про війі Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. В результаті спроби військового перевороту в Судані загинули щонайменше 25 людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.