В Москві використовують систему відеоспостереження для виявлення призовників.Про це заявив військовий комісар Москви Максим Локтєв, передає РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.Він зазначив, що основна причина неявки призовників до військоматів є проживання не за місцем реєстрації, що ускладнює процедуру видачі повістки. Локтєв також додав, що питання призову користується підтримкою мера Москви Сергія Собяніна та МВС.»За вказівкою мера Москви організаціВ Москві використовують систему відеоспостереження для виявлення призовників.Про це заявив військовий комісар Москви Максим Локтєв, передає РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.Він зазначив, що основна причина неявки призовників до військоматів є проживання не за місцем реєстрації, що ускладнює процедуру видачі повістки. Локтєв також додав, що питання призову користується підтримкою мера Москви Сергія Собяніна та МВС.»За вказівкою мера Москви організації, у яких працюють призовники, надають у військові комісаріати вї, у яких працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначитідомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається», — заявив він.Нагадаємо, що 11 квітни, де призовник навчається», — заявив він.Нагадаємо, що 11 квітня російська Держдума схвалила законопроекти, що запроваджують нові методи для мобілізації жителів Росії. Зокрема, вводиться видача повісток онлайн, а на військовий облік ставитимуть навіть без присутності громадянина у військкоматі.В британській розвідці заявили, що такі дії вказубть на підготовку Москви до тривалої війни.Термінові та важливі повідомлення про війя російська Держдума схвалила законопроекти, що запроваджують нові методи для мобілізації жителів Росії. Зокрема, вводиться видача повісток онлайн, а на військовий облік ставитимуть навіть без присутності громадянина у військкоматі.В британській розвідці заявили, що такі дії вказубть на підготовку Москви до тривалої війни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.