В тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ.Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.За його словами, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих мешканців, хто отримав російські паспорти.»Тепер ми маємо відповідь, що рашистський паспорт — це дійсно квиток до призову,В тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ.Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.За його словами, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих мешканців, хто отримав російські паспорти.»Тепер ми маємо відповідь, що рашистський паспорт — це дійсно квиток до призову, дійсно квиток до першочергової мобілізації», — розповів Федоров дійсно квиток до першочергової мобілізації», — розповів Федоров.Також Федоров повідомляв, що в Мелітополі росіяни розпочали другу хвилю «націоналізації» житла.Термінові та важливі повідомлення про вій.Також Федоров повідомляв, що в Мелітополі росіяни розпочали другу хвилю «націоналізації» житла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.