Каждому опытному гемблеру знакомо название компании Бест Софт, выпускающей увлекательные и современные анимированные игры. Яркая графика, увлекательный сюжет, дополнительные бонусы заставляют азартных игроков останавливаться на слотах на деньги https://pin-up.ua/ru/casino/provider/betsoft, выпускаемых провайдером Betsoft. Никто не может пройти равнодушно мимо. Тем более постоянные клиенты ведущего казино Pin Up. Они знают толк в качественных игровых аппаратах.

История создания провайдера

В далеком 2006 году разработчик Бест Софт полностью сосредоточил свое внимание на рынке азартных игр. Он решил стать ведущей мировой игровой студией, выпуская онлайн слоты для таких популярных интернет-казино, как Pin Up. Была разработана передовая концепция с рядом высококачественных продуктов для онлайн казино. Они и по сей день пользуются популярностью. Работают над проектами и создают слоты с выводом денег ведущие опытные разработчики программного обеспечения, дизайнеры игр, художники-графики и 3Д-аниматоры. Студии территориально находились в нескольких местах: Мальта, Великобритания и Лондон.

Благодаря силе и таланту каждого участника команды успех не заставил себя долго ждать. Недавно провайдер Betsoft решил перенести свои разработки (слоты на реальные деньги) на мобильные гаджеты. Каждое приложение соответствует современным стандартам HTML5. С этого момента гемблеры наслаждаются увлекательным софтом на своих смартфонах, а не только на ПК и ноутбуках. Любое мобильное устройство подходит для игры.

Что можно отнести к лучшим слотам провайдера

По сей день пользуются популярностью дуэт слотов The Slot Father. Чтобы в эти игровые автоматы играть, нужно представить из себя бандой мафиози, устраивающей крупные ограбления, при этом используя 3Д-слоты. Действия происходят в далекие 1920-е, когда в больших городах орудовали банды. Потенциальный выигрыш огромный, так как можно использовать повторные вращения и бонусы.

Рейтинг наиболее популярных автоматы Betsoft:

Дракон и Феникс;

Легенда Нила;

Супер сладости;

Гламурная жизнь;

Улей;

Забирай банк;

Буманджи;

Фруктовый Дзен;

Ночь в Париже.

Все игровые автоматы на деньги имеют определенное количество случайных и бонусных функций. Также присутствуют модификаторы барабанов, расширители, поэтому даже небольшие выигрыши приносят выгоду. Если повезет, можно сорвать настоящий куш.

Если нет ощущения уверенности в полном понимании происходящего на экране, тогда можно играть в слоты бесплатно. Демонстрационная версия имеется в каждом игровом автомате. Только после досконального их изучения можно приступать к ставкам настоящими деньгами. У демо-версии абсолютно такой же функционал, как и у слотов на деньги. Создавайте разные стратегии, выбирайте ту, которая принесет наибольшую выгоду. А казино Pin Up с этим обязательно поможет.