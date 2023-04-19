Президент США Джо Байден і його дружина Джилл 18 квітня опублікували свою федеральну податкову декларацію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Подружжя Байденів повідомило про федеральний скоригований валовий дохід у 2022 році в розмірі 579 514 доларів США та сплатило 137 658 доларів федерального прибуткового податку.Байден отримує 400 тисяч доларів на посаді президента США. Джилл Байден заробила 82 335 доларів, викладаючи англійську мову в громадському коледжі Північної Вірджинії. Решту доходів подружжя отримує з інвестиційних відсотків, пенсій, розподілу з пенсійних рахунків і соціального страхування, а також корпорації, яка збирає їх авторські гонорари, відповідно до спільної податкової декларації.Байдени також пожертвували приблизно 3,5% свого доходу, або 20 180 доларів благодійним організаціям, включно з профспілками поліції США. Їхні донати включали внески церквам і організаціям, які зосереджені на допомозі дітям і службам швидкого реагування, у тому числі 2000 доларів для фонду Національного братського ордена поліції.Раніше ми повідомляли, Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у порти Сполучених Штатів.Нагадаємо, 25 квітня президент США Джо Байден може оголосити про своє висунення на другий термін президентства.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.