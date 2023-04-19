Середа, 19 квітня, в Україні буде з дощами, а на півдні — незвично холодніше, ніж в інших регіонах. Похолодання варто очікувати вже з четверга.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»У південній частині дощі будуть помірними, у другій половині дня дощова повітряна маса підніметься до центральних областей. Невеликі дощі також пройдуть на заході та сході», — розповіла вона.Синоптик додала, що у північній частині України опади малоймовірні.За даними Діденко, у південній частині також буде незвично холодніше, +9…+12 градусів, в Одеській області до +14. А в Криму — дуже тепло, +17…+20 градусів.»А в більшості областей України очікується протягом дня +12…+16 градусів, на заході +8…+11 градусів, на Закарпатті +18 градусів», — констатувала вона.Погода в КиєвіВ столиці передбачається погода суха, хіба аж ввечері пройде невеликий дощ.ПохолоданняЯк розповіла Діденко, у четвер очікується короткочасне похолодання.»Надалі знову в межах +12…+17 градусів, з періодичними дощами», — попередила вона.Як повідомлялось, починаючи з 17 квітня цього року, якщо температури повітря та поверхні ґрунту знижуватимуться до 0 градусів і нижче, то це вже можна вважати заморозками, а не морозами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].