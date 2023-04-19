Церковне свято 19 квітня – день пам’яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопольським. Також триває Світла Седмиця (Великодній тиждень). У цей день на Русі було заведено відчиняти вікна та двері, щоб провітрити будинок після зими.Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини — читайте нижче у матеріалі Styler.У Світлу середу, або «Хороводницю», у селах традиційно починали водити хороводи, що тривали до свята Трійці.Головні прикмети цього дня Якщо вдень немає сильного вітру, а вночі прохолодно – очікується тепла та сонячна погода; ластівки не прилетіли — холод ще довго простоїть; собаки виють під час вітру – найближчими днями будуть холодними.Що не можна робити у цей день Заборонено кидати що-небудь у вікно — на хату лиха нападуть. 18 квітня випускати з дому та впускати кішку — на жаль. За повір’ями, тварина, що вийшла або зайшла, віщує крадіжку грошей. Не можна довго йти проти вітру — до труднощів, проблем, негараздів. Заборонено вітатись, прощатися та довго розмовляти на порозі чи сходах. Вважалося, що всі плани на день і найближче майбутнє підуть навперейми.Хто святкує іменини 19 квітняСьогодні день ангела у таких імен Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.Читайте також, як надовго зберегти свіжими паски.Крім того, ми писали, куди подіти шкаралупу від освячених крашанок і що категорично не можна робити.