Українські військові минулої доби збили дві ворожі розвідувальні БПЛА («Орлан-10» і «Суперкам»), а також 8 ударних безпілотників, серед яких 7 – типу «Шахед-136» та 1 «Ланцет».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.У свою чергу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах супротивника.Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.Раніше повідомлялося, що українські оператори сил спецоперацій збили ворожий дрон типу «Гранат-1» біля Бахмута Донецької області.Також ми писали, що українські сили протиповітряної оборони вчора ввечері, 18 квітня, знищили сім ворожих безпілотників у небі Запорізької та Дніпропетровської областей.Нагадаємо, нещодавно українські військові з безпілотників знищили російську зенітну установку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.