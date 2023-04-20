Підозрюваний у нападі на прем’єра Японії Фуміо Кішіду був ображений на виборчу систему країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.Повідомляється, що 24-річний Рюджі Кімуру, який кинув вибухівку у прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіду хотів стати політиком і вважав, що йому несправедливо заборонили балотуватися в парламент Японії.За даними японських медіа, в червні минулого року Кімура подав позов до суду, стверджуючи, що в липні 2022 року йому мали дозволити зареєструватися на виборах у верхню палату парламенту країни. Чоловік стверджував, що виборча система, яка заблокувала його кандидатуру, є неконституційною, порушує гарантії рівності та інші права.За законодавством, щоб балотувитися до верхньої палати кандидат має внести депозит у розмірі 22 260 доларів і бути старше 30 років. За даними поліції на той момент йому було 23 роки і він був безробітнім.Раніше ми писали, біля місця публічного виступу прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішиди стався вибух.Нагадаємо, з’явилося відео замаху на прем’єра Японії. Охоронець Фуміо Кісіди героїчно врятував його під час замаху.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.