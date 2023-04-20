Сьогодні, 20 квітня, в Україні знову похолодає, термометри покажуть максимум до +13. Також очікуються дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі. Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8..+13 градусів», — розповіла вона.За даними синоптика, найтепліше буде на Волині, у Рівненській області та в більшості південних областей, очікується +12…+16 градусів.У Києві, як додала Діденко, сьогодні також дощ, хмарно та похолодання.»Максимальна температура повітря передбачається +10,+11 градусів», — попередила вона.Як повідомлялось, українцям радять утриматись від походів на високогір’я через сніголавинну небезпеку 19-20 квітня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.