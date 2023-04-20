Компанія Tesla, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року і у зв’язку з цим розраховує отримати значний прибуток.Про це заявив глава компанії Tesla Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»Я соромлюсь говорити, але думаю, що ми зробимо це цього року», — сказав Маск, виступаючи на онлайн-конференції.На думку глави компанії, тестову версію того, що Tesla називає програмним забезпеченням для повного автономного водіння, чекає ще багато модернізацій.»Але тенденція намітилася дуже чітка — до повного самостійного керування, до повної автономності», — додав Маск.Технологія автопілота в її нинішньому вигляді зазнала ретельної перевірки з боку регулюючих органів США після кількох серйозних аварій. Tesla заявила, що технологія не робить автомобіль автономним та потребує контролю з боку водія.Tesla продає опцію автономного водіння та «розумного паркування» як опцію за 15 тисяч доларів. Наприкінці минулого року Tesla видалила ультразвукові датчики з автомобілів Model 3 та Model Y та заявила, що деякі функції будуть тимчасово недоступні.»У нас є ця унікальна стратегічна перевага. Ми робимо автомобіль, який, якщо «автономія» спрацює, у майбутньому коштуватиме набагато більше, ніж зараз», — наголосив власник та засновник компанії. Раніше повідомлялося, що Tesla у квітні вкотре знизила ціни на свої електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію, розпочату в Китаї.Також ми писали, що співробітники Tesla регулярно ділилися записами відеокамер, встановлених на електромобілях компанії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.