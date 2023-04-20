Американські винищувачі перехопили двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NOPAD).Персонал NOPAD виявив, відстежив, точно ідентифікував і перехопив два російські літаки, які увійшли та діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Повідомляється, що перехоплення було виконано винищувачами F-16 та F-22.Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили у повітряний простір США чи Канади. У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно і не розглядаються як загроза чи провокаційні дії.Раніше ми писали, що ВПС Німеччини та Британії перехопили пару російських винищувачів та літак-розвідник, що наблизилися до повітряного простору НАТО над Балтійським морем.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно румунські F-16 перехопили два російські винищувачі. Крім того, у березні пілоти королівських ВПС та ВПС Німеччини були підняті на перехоплення російського літака, що пролітав поблизу естонського повітряного простору.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.