20 квітня православні християни вшановують пам’ять святої Акуліни. У народі цей день називали «Харків».Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини — читайте нижче у матеріалі Styler.Історія цього дняВідомо, що Акуліна жила у місті Синопі. Коли за імператора Максиміана почалися гоніння на християн, диякона Руфіна, з яким вона була знайома, ув’язнили в темницю за звинуваченням у сповіданні православної віри. Акіліна приходила до нього, всіляко підтримувала і дбала про те, щоб він не занепав духом. За це її також заарештували.У ув’язненні Акуліна і Руфін, кожен зі свого боку, не припинили вести проповіді і багатьма чудесами змогли навернути до християнської віри 200 солдатів. Про це донесли правителю. Він наказав обезголовити Акуліну, диякона Руфіна та всіх новонавернених воїнів. Так свята прийняла мученицьку смерть в ім’я Ісуса Христа.Народні прикмети 20 квітня Якщо довго йде злива, отже, не варто розраховувати на врожай ярих та калини. Заморозок у передсвітанку і ясне небо на світанку обіцяють багато гречки та зернових. На Акулінін день пішов дощ, отже, буде багато малини. Якщо вночі небо яскраве від зірок, то буде багато грибів та ягід у лісі. Не можна дивитися надвір через вікно, тим паче у нічний час – інакше можна викликати нещастя.Що не можна робити у цей день Не варто радіти, влаштовувати гучні застілля. Не пийте алкогольні напої. Заборонено лаятись і лихословити.Хто має іменини цього дняСьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія. Читайте також, як надовго зберегти свіжими паски.Крім того, ми писали, куди подіти шкаралупу від освячених крашанок і що категорично не можна робити.