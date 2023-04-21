Погода в Україні 21 квітня буде дощовитою, у деяких регіонах очікуються грози. Температура повітря буде до +19 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. На півдні, сході та в центрі — помірні дощі. У північних областях — дрібні опади. У південній частині України можливі грози. На високогір’ї Карпат сьогодні невеликий дощ, а місцями зі снігом. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря буде у межах +10 +15 градусів, на Закарпатті до +19. Вночі температура опуститься до +4 +9.У Карпатах вдень +4 +9 градусів, а вночі від +4 до -1 градусу. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень місцями можливий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +10 +15 градусів, а вночі +5 +7.Нагадаємо, синоптики попередили, що найближчими днями паводок на річці Десна досягне піку, тому рівень води знову може піднятися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.