В ніч на 21 квітня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.За його словами, ворог гатив з важкої артилерії і влучив по території Мирiвськiй громадi.»На щастя, люди не постраждали. Територiю, де сталися прильоти, обстежують надзвичайники. Уточнюють наслiдки удару», — повідомив Лисак.Нагадаємо, що цієї ночі росіяни намагались безуспішно атакувати Київ.Крім цього, лунали вибухи в Харкові та Слов’янську.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.