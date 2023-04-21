За минулу добу, 20 квітня, росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Так, росіяни випустили 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Обласний центр Херсон загарбники обстріляли 4 рази.»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини загинули, 3 — дістали поранення», — заявив Прокудін.Нагадаємо, в ніч на 21 квітня росіяни обстріляли Харків та Слов’янськ.Також ворог намагався атакувати Київ, але 8 «шахедів» було збито на підльоті до столиці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.