Вночі, 21 квітня, росіяни обстріляли Полтавський район Полтавської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.За його словами, загарбники влучили в цивільну інфраструктуру.»Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає», — сказав він.Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ, також вибухи лунали в Харкові та Слов’янську.Також відомо, що під столицею Сили оборони збили 8 «шахедів».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.