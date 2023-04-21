Україна очікує на запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня цього року.Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.За його словами, Україна вже готується до саміту, в тому числі, на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом президент опрацьовував зміст події.»Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу», — наголосив президент.Нагадаємо, що на думку Зеленського, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.Крім цього, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заяв, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.