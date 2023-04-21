Гороскоп на квітень 2023 року обіцяє удачу та везіння кільком представникам зодіакального сузір’я. Найближчі дні їм принесуть приємні несподіванки та радісні моменти у різних сферах життя.Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить у найближчі кілька днів. Про це повідомляє SlovoFraza.ТелецьУдача чекає на Тельців у фінансових справах, особливо везти буде тим, хто працює у грошовій сфері. Є шанс укласти вигідну угоду з 21 по 23 квітня або отримати збільшення у зарплаті. Можете розраховувати на допомогу друзів або близьких у розв’язанні деяких важливих питань.РакРаків чекає везіння у сфері роботи та кар’єри. Для працівників у команді буде шанс проявити свої лідерські якості та показати свою цінність. В особистому житті варто розраховувати на підтримку сім’ї та близьких.СкорпіонВам удача посміхнеться у сфері особистих стосунків та романтики. Якщо ви знаходитеся в пошуку кохання, то зараз вдалий час, щоб розпочати нові стосунки. Якщо ж ви вже у стосунках, можна їх переводити на новий рівень.ВодолійСфера мистецтва та творчості стануть головними найближчими днями. Саме там на вас чекає неймовірний успіх. Очікується чудовий час для початку нового творчого проєкту. Ваш потенціал розкриється. В особистому житті чекайте на приємні події та зустрічі.До речі, раніше ми писали про те, на кого зі знаків Зодіаку чекає щастя наприкінці квітня.А ще розповідали про те, для кого зі знаків Зодіаку червень стане часом змін.