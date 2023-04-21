Міністр закордонних справ КНР Цинь Ган заявив, що територія по обидві сторони Тайванської затоки належить його країні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Він заявив, що останнім часом поширюється «абсурдна логіка», що звинувачує Китай в порушенні статус-кво і стабільності в Тайванській затоці.»Така логіка є абсурдною, а висновок небезпечним», — сказав Цинь.Також, за його словами, «справедливі люди» можуть бачити, хто займається «гегемонськими знущаннями та зарозумілими практиками».»Це не материковий Китай, а сепаратистські сили Тайваню, що виступають за незалежність Тайваню, і жменька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грає з вогнем на Тайвані, врешті-решт опікуються», — заявив він.Нагадаємо, Китай розпочав «бойове патрулювання» на тлі візиту президентки Тайваню до США, а після повернення розгорнув військові навчання.У Міноборони Китаю заявили, що завершили навчання навколо острова 10 квітня, а військові відпрацювали оточення Тайваню та тренувалися завдавати ударів.Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни, проводячи такі навчання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.