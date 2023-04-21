21 квітня православна церква поминає святого Іродіона – апостола від сімдесяти. У народному календарі – це день Родіона криголама.Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини — читайте нижче у матеріалі Styler.Традиції цього дняАпостол Іродіон входив до числа 70 посланців, яких Ісус вибрав для поширення звістки про Нього. Він жив у І столітті. Доводився родичем апостолу Павлу і супроводжував його у багатьох мандрівках. Коли християнська релігія поширилася і укорінилася на Балканському півострові, Павло та Петро обрали Іродіона єпископом міста Патри. Він старанно поширював православне віросповідання та привів до Бога багатьох жителів міста та його околиць.Іродіон з апостолом Павлом загинув мученицькою смертю за імператора Нерона.Згідно з давньою традицією, вдови чи покинуті дівчата відпускали тугу. На зорі вони приходили до річки. Лівою рукою черпали воду, бризкали нею собі в обличчя і читали спеціальну змову від туги.Головні прикмети цього дня Якщо день сонячний – чекайте гарного літа, якщо похмурий – негоди та поганого літа. Сонячний день – літо незабаром настане. Сутінки здаються коротшими, ніж зазвичай для цього часу, — до хорошої погоди. Місяць червонуватий – до тепла чи грози. Ворони, готуючись до сну, сідають дзьобами в різні боки, абияк – до безвітряної теплої погоди вночі. На небі видно перисто-кучові хмари — на хорошу погоду, без опадів. На Родіона час орати, якщо грім гримить.Що сьогодні не можна робити Якщо день сонячний – чекайте гарного літа, якщо похмурий – негоди та поганого літа. Сонячний день – літо незабаром настане. Сутінки здаються коротшими, ніж зазвичай для цього часу, — до хорошої погоди. Місяць червонуватий – до тепла чи грози. Ворони, готуючись до сну, сідають дзьобами в різні боки, абияк – до безвітряної теплої погоди вночі. На небі видно перисто-кучові хмари — на хорошу погоду, без опадів. На Родіона час орати, якщо грім гримить.Іменини сьогодні святкують: Марфа, Родіон, Сусанна.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Українівідзначатимемо у травні 2023 року.