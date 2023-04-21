Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вступ України до НАТО не буде швидким процесом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.За його словами, «двері НАТО трошки прочинилися», але зараз «не час, щоб це вирішувати». «Таке рішення необхідно ухвалювати з холодною головою і гарячим серцем, але ніяк не навпаки», — сказав Пісторіус.Він також наголосив, що під час наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» питання про членство України в НАТО або ЄС не буде підніматися.Нагадаємо, що на думку Зеленського, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.Крім цього, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заяв, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.