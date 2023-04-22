Американський радіоведучий Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.»Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів», — заявив Елдер в ефірі Fox News.Також він висловив свою занепокоєність безпекою кордонів США та сказав, що демократи «роблять Америку системно расистською».Зазначимо, що Елдер здобув широку популярність серед прихильників республіканців в 2021 році, коли вони разом домагалися відставки губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома через його рішення ввести в штаті певні антиковідні обмеження. Крім цього, він довгий час працював в медіаіндустрії, а також мав юридичну фірму з працевлаштування.Нагадаємо, що за даними NBC, чинний президент США Джо Байден заявить про свої наміри повторно балотуватись 25 квітня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.