Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20-ти атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Енергоатом».Угода про співробітництво у розгортанні ММР була укладена 21 квітня в Києві президентом ДП НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та президентом і виконавчим директором Holtec International Доктором Крісом Сінгхом.За словами Котіна, будівництво ММР в Україні не лише зміцнить енергетичну безпеку держави, але й дозволить замінити зруйновані теплоенергетичні потужності, знищені внаслідок російської агресії, та досягти цілей декарбонізації. Згідно з угодою, підключення першого пілотного проєкту до мережі має відбутися до березня 2029 року після реалізації мінімальної регульованої потужності реактора. Зазначається, що угода передбачає будівництво до 20-ти реакторів SMR-160.Нагадаємо, що РФ завдала «Енергоатому» значних збитків. Вартість зруйнованого через російську агресію майна вже сягнула 32 млрд гривен.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.