В п’ятницю, 21 квітня, уряд Німеччини та Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) підписали угоду про виділення ФРН 3 млн євро на проєкт «Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України».Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.»Україна вдячна Німеччині за внесок у сумі €3 мільйони для фінансування проєкту ЮНІДО. Маємо розпочати відбудову України вже зараз, не чекаючи на завершення агресивної війни росії проти нашої держави», — заявив він.Зазначається, що цей проєкт передбачає дослідження та діагностику у сфері промисловості, підготовку рекомендації щодо вдосконалення та планування. Він поширюється на сфери енергоефективності, циркулярної економіки, «зеленої» енергетики, покращення стандартів якості тощо.Нагадаємо, Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 у рамках коаліції партнерів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.