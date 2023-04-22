Португалія передасть Україні п’ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.Відповідне рішення було прийняте в рамках зустрічі в форматі «Рамштайн».»Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин — три типу M113 і дві типу M577″, — написала вона.Нагадаємо, що Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.