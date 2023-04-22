Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується дощ у східних, південних, центральних регіонах та в Сумській області. Температура повітря максимально підніметься до +17 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиХмарно з проясненнями. У південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів.Вітерпівнічний, 5-10 м/с.Температура повітря у південній частині вдень 12-17°; у східних областях 8-13°; в Карпатах вдень 5-10° тепла. Як повідомлялось, погода у Карпатах 21 квітня погіршилася. Синоптики попереджали про небезпеку сходження снігових лавин.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.