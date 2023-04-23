Влада Кіпру заморозила активи фізичних та юридичних осіб, які допомагали російським олігархам обходити санкції США та Британії.Про це заявив фінансовий комісар Павлос Іоанну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.»Було неминуче, що банки вдадуться до тих дій, які вони зробили. І уряд теж діяв обачно», — заявив Іоанну.Йдеться, зокрема, про реалізацію санкцій Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати їхні фінансові активи. Повідомляється, що серед підозрюваних — як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство.Раніше ми писали, що понад 4 тисячі рахунків росіян у банках Кіпру можуть бути закриті протягом найближчих двох місяців на тлі нових санкцій проти Росії. Вони зачіпають також кіпрські фізичні та юридичні особи.Також ми писали, що влада Кіпру розслідує, як кілька його громадян опинилися в списках санкцій США і Великобританії за можливу співпрацю з росіянами, що потрапили під санкції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.