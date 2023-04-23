Країни «Великої сімки» закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У комюніке після дводенної зустрічі в Міядзакі, Японія, міністри сільського господарства країн G7 визнали важливість «зернової угоди» та заявили, що рішуче підтримують її продовження, повну реалізацію та розширення.»Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство, як засіб дестабілізації і як інструмент геополітичного примусу і знову підтверджуємо нашу відданість діям солідарності та підтримці тих, хто найбільше постраждав від того, що РФ використовує продовольство як зброю», — йдеться у комюніке.Також повідомляється, що члени G7 готові підтримати відновлення та реконструкцію України, у тому числі шляхом надання експертизи щодо розмінування сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.Нагадаємо, 18 березня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що зернову угоду було продовжено на 120 днів.Пізніше російська сторона почала стверджувати, що угоду продовжили лише на 60 днів, хоча це не відповідає умовам «зернової угоди».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.