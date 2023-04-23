Війська РФ вчора пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізнього вечора вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд», — йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.За його словами, на щастя люди не постраждали. Територія удару обстежується рятувальниками та іншими екстреними службами.Раніше повідомлялося, що в середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вдома.Також нагадаємо, що у Дніпропетровській області піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь, щоб аграрії змогли розпочати посівну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.