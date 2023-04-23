Україна починає будувати систему захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик та чинних вимог європейського законодавства.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку України.Україна плідно співпрацює з Американською агенцією з кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури CISA. Ця організація має провідний досвід у питаннях захисту об’єктів критичної інфраструктури. Держспецзв’язку та CISA уклали меморандум про співпрацю, вже були проведені навчання відповідно до методики CISA.Держспецзв’язок, як уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури України, зараз напрацьовує необхідну нормативно-правову базу. В Україні створені секторальні переліки обʼєктів критичної інфраструктури. Незабаром має бути ухвалена постанова про затвердження порядку ведення реєстру критичної інфраструктури. Поява реєстру стане важливим кроком для координації захисту інфраструктури.Відповідальні за захист обʼєктів критичної інфраструктури — безпосередньо її оператори. Функціональні органи беруть участь у реагуванні на кризові ситуації, пов’язані із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Наприклад, ЗСУ — від ракетних обстрілів, СБУ — проти диверсій, Держспецзв’язку — проти кібератак.Раніше ми повідомляли, російські війська продовжують вести безуспішні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Окупантам не вдається оточити місто.Нагадаємо, у Слов’янську Донецької області, 22 квітня пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу у регіоні оголошували після вибухів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.