Уряд України передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через «Укрпошту».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.»Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі», — йдеться у повідомленні.Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.»Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном. Мова йде про ті країни, до яких «Укрпошта» технічно зможе відправити пенсію», — додали у Мінреінтеграції.Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги. Заяву на виплату пенсій можна подавати за допомогою електронного підпису, а українці за кордоном отримають нові можливості.Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2023 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 615,66 гривень або на 13,3% до 5 238,25 гривень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.