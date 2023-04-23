У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати рецепт на необхідні препарати, якщо ви проживаєте у сільській місцевості.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.Міністерство обіцяє, що лікарські засоби для мешканців сіл стануть доступнішими, і «наразі уряд працює над ухваленням відповідних рішень».»Очікується спрощення вимог до відкриття аптек у сільській місцевості та додатково запровадження механізму щодо запуску мобільних аптечних пунктів, які працюватимуть у сільській місцевості, де аптечні заклади наразі відсутні», — зазначили в МОЗ.Тож як отримати рецепт на ліки, якщо ви проживаєте у віддаленій місцевості, де немає доступу до лікаря? Якщо ви маєте хронічне захворювання та потребуєте постійного прийому необхідних препаратів, лікар з іншого населеного пункту за попередньої домовленості може виписати вам повторний рецепт на ліки дистанційно. Для цього варто проговорити таку можливість з лікарем, а у разі необхідності — сконтактувати з лікарем в узгодженому форматі. При цьому ви лише отримаєте смс з номером рецепта та кодом його погашення, який треба повідомити фармацевту в аптеці. Лікар не лише зможе виписати вам електронний рецепт на ліки дистанційно, але й за кожного такого контакту відстежуватиме динаміку вашого лікування. Також за е-рецептом ви можете отримувати ліки, що включені до програми «Доступні ліки», безкоштовно або з частковою оплатою. Якщо у вас немає змоги отримати електронний рецепт, паперовий рецепт на потрібні ліки вам може виписати фельдшер місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. А в перспективі фельдшер також матиме можливість виписувати рецепт в Електронній системі охорони здоров’я.Нагадаємо, в Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.Зазначимо, РБК-Україна опублікувало повний список ліків, які можна буде купити лише за електронним рецептом.Також МОЗ роз’яснило три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв’язку з нововведенням.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.