Російські війська відчувають гостру нестачу медичного персоналу, тому змушені ставити на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних установ Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали примушувати до постановки на військовий облік ворога», — йдеться у повідомленні Генштабу.За наявною у розпорядженні українських військових інформацією, у разі відмови медичним працівникам загрожують втратою робочих місць.Раніше повідомлялося, що поранені росіяни дедалі рідше виживають через неякісне медичне забезпечення та недостатньо професійного персоналу.Також ми писали, що окупанти вивезли комплекси ППО з аеродрому тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Біля аеродрому спостерігається незвична активність.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.