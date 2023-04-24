Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надіслало спеціальну групу експертів з реагування на стихійні лиха в Судан для координації гуманітарної допомоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Група реагування на стихійні лиха на початковому етапі працюватиме поза Суданом. Серед їхніх головних завдань – координація допомоги з міжнародною спільнотою та партнерами, а також робота над визначенням пріоритетних потреб та безпечна доставка гуманітарної допомоги до країни.»Бойові дії між Суданськими збройними силами та Силами оперативної підтримки в Судані забрали сотні життів, тисячі отримали поранення і вкотре підірвали демократичні устремління суданського народу, відчувається нестача електроенергії, води та продовольства», — йдеться у заяві USAID.За даними організації, третина населення Судану, майже 16 мільйонів осіб, уже потребувала гуманітарної допомоги для задоволення основних людських потреб ще до початку бойових дій. Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.