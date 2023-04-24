Команда президента США Джо Байдена визначилась із кандидатурою на пост керівника виборчої кампанії 2024 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Джо Байден має намір балотуватись на переобрання у 2024 році. Повідомляється, що його виборчу кампанію очолить Джулі Чавес Родрігес, яка є директором управління з міжурядових справ Білого дому.Вона працювала заступником керівника президентської кампанії Байдена 2020 року. Зазначається, що старші радники президента зупинились на її кандидатурі опитавши майже десяток людей. Президент США Джо Байден має намір офіційно оголосити про наміри балотуватися на другий термін вже наступного тижня.Нагадаємо, Байден пообіцяє перешкоджати ядерній атаці КНДР на Південну Корею.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.