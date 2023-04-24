У територіальних сервісних центрах МВС українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.Для отримання чи обміну міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами: оригінал посвідчення водія, та його копія; паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи); закордонний паспорт громадянина України; фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері; платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.Строк надання послуги займає до 5 робочих днів.Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.Нагадуємо, з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія — адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду «78», якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.