У районі островів Кермадек, що у Новій Зеландії, сьогодні, 24 квітня, стався землетрус магнітудою 7,2.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.Спочатку сейсмологічний центр оцінював магнітуду 7,3, але пізніше скоригував значення.За 1 тисячу кілометрів від вогнища знаходиться місто Тауранга з населенням 110 тисяч осіб, за 909 км розташований населений пункт Хікс Бей з населенням 1,3 тисячі осіб.Про руйнування у Новій Зеландії не повідомлялося. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не виявив загроз для американських територій, зокрема острова Гуам у західній частині Тихого океану.Раніше повідомлялося, що вчора на архіпелазі Бату, що в Інденезії, зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9, є загроза цунамі.Також ми писали, що в Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який також називають вулканом Судного дня. Щонайменше вісім сіл поблизу вулкана постраждали від вулканічного попелу.Крім того, нещодавно РБК-Україна писала про те, що на острові Сіау Індонезії сталося виверження вулкана Карангетанг.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.