За минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, четверо людей дістали поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Окупанти випустили 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району; будівлю громадської організації середмістя Херсона», — заявив Прокудін Через російську агресію 4 людини дістали поранення. Крім цього, з деокупованих територій було евакуйовано 52 людини.Нагадаємо, що 22 квітня російські війська атакували два райони Херсонської області, внаслідок чого двоє людей загинули.Тоді ж російські війська здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації територією області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.