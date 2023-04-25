Канадська поліція сподівається якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців шляхом відновлення Канадської поліцейської місії в Україні (CUPDP).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.У понеділок, 24 квітня, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зустрілася з представниками Канадської поліції, щоб обговорити можливість відновлення CUPDP.Цей проєкт надає консультації, тренінги та обладнання українським правоохоронцям для підвищення їх професійного розвитку та стандартів, а також для створення більш ефективних поліцейських послуг, орієнтованих на громаду.За словами Павліченко, тренінги є важливою складовою підтримки українських поліцейських сьогодні. Канадська поліція в свою чергу сподівається якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців та залучити до цього близько 45 інструкторів, які зможуть поділитися своїми знаннями та досвідом з українськими колегами. Наразі відомо про три ключові напрями, які планують врахувати при підготовці відповідних планів навчань: тактична підготовка, робота поліції на деокупованих територіях та підтримка ментального здоров’я.Нагадаємо, що Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів, який, зокрема, включатиме 40 снайперських гвинтівок.Окрім того, Канада передала Україні три симулятори ведення бою на танках Leopard 2.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.