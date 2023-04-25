Сьогодні в Україні буде тепло та без дощів. Але вже з середи-четверга прийде похолодання, яке охопить усі регіони, окрім сходу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»В Україні переважатиме тепла погода з температурою повітря протягом дня +14…+19 градусів. Трохи свіжіше буде у Луганській області та на крайньому заході України, +10….+14 градусів», — розповіла вона.За даними синоптика, дощі пройдуть у західних областях, у східній частині, у Сумській, Полтавській областях, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі.»На решті території — без опадів», — констатувала Діденко.Вона також зазначила, що сьогодні в західних областях може посилюватися південний вітер до 15-18 метрів за секунду.Погода у КиєвіУ столиці сьогодні триватиме суха тепла комфортна погода.»Максимальна температура повітря досягатиме +19 градусів», — додала синоптик.ПохолоданняЯк зазначила Діденко, у середу-четвер в Україну зайде інше повітря, похолодає.»Проте в східній частині втримається висока температура повітря», — розповіла вона.Як повідомлялось, в середині цього тижня в Україні знову похолодає. Щоправда, зниження температури протримається недовго.Зазначимо, що погода другої декади квітня характеризувалася понаднормовими гідротермічними показниками, а саме: низькою, як для цього періоду температурою повітря, значними опадами у вигляді зливових дощів, що призвело до перезволоження ґрунту, а це — до затримки проведення весняно-польових робіт і, перш за все, сівби ранніх ярих культур. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.