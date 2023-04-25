Росіяни вкотре використовують цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях у військових цілях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.»Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області», — зазначили в Генштабі.Так, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь і надають медичну допомогу своїм пораненим на території міської лікарні.Нагадаємо, що аналогічна ситуація відбулась і в Голубівці Луганської області.Також Генштаб повідомляв, що 24 квітня ЗСУ відбили 43 атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.