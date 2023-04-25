В понеділок, 24 квітня, на північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом, загинуло щонайменше 13 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Поліція країни повідомляє про два вибухи на складах, крім загиблих ще 50 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Правоохоронці схиляються до версії, що боєприпаси загорілись через коротке замикання в електромережі.»У нас немає доказів про зовнішнє втручання. Але ми залишаємо всі версії відкритими», — зазначили там.Зазначається, що більшість загиблих — поліцейські, що працювали на складах, також загинула жінка з дитиною, що проходили повз. Деякі поранені знаходяться в лікарні в критичному стані.Нагадаємо, що днями Пакистан зробив своє перше замовлення на російську нафту зі знижкою в рамках нової угоди, укладеної між Ісламабадом та Москвою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.