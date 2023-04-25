Європейський Союз та Японія не погодились з планом США та країн «Великої сімки» щодо заборони майже всього експорту в Росію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.Зазначається, що на наступній зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в японській Хіросімі, має прозвучати заява про зміну режиму секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з деякими винятками, пише видання. Так, планується залишити експорт медичної, сільськогосподарської та деякої іншої продукції.Однак, у виданні зазначають, що представники ЄС та Японії виступили проти такого рішення.»З нашої точки зору, це просто неможливо», — заявив один анонімний чиновник.Нагадаємо, що раніше повідомлялось про плани США та країн G7 вести обмеження майже на весь експорт до РФ.А раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що в Євросоюзі припускають, що санкції проти Росії досягли свого ліміту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.