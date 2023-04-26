Путінський режим від самого початку свого існування використовував інформацію в якості зброї.Про це на сесії Комітету з інформації ООН заявив радник Постпредства України при цій організації Сергій Дворник, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.»Перетворення інформації на зброю та використання її з агресивною метою було цілеспрямованою стратегією путінського режиму від самого початку його існування. Почавши зі знищення незалежних ЗМІ та вбивств незалежних журналістів, Кремль створив інформаційну бульбашку з паралельною реальністю для мільйонів росіян», — заявив він.В кінці-кінців, російське суспільство піддалось впливу влади і тепер сприймає антиукраїнські наративи як правду.Нагадаємо, що російські окупанти поширили фейк про нібито існування «методички» для українських медіа щодо того, як висвітлювати ситуацію у Бахмуті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.