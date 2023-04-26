За минулу добу, 25 квітня, росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Росіяни випустили по області 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району», — зазначив Прокудін. Через російську агресію 1 людина дістала поранення. Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 118 осіб.Нагадаємо, цієї ночі в Херсоні пролунали вибухи.А незадовго до цього вибухи пролунали в Запоріжжі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.