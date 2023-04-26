Уряд Японії хоче запропонувати країнам G7 підписання документу щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження на саміті, що відбудеться 19 травня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.Згідно до інформації їхніх джерел, в документі йтиметься про необхідність прискорення ядерного роззброєння та неприпустимість розповсюдження ядерної зброї. Зараз ведуться переговори щодо цього питання з лідерами «Великої сімки».Основними питаннями порядку денного саміту мають стати війна в Україні, ядерне роззброєння та нерозповсюдження, а також ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні й агресивна військова активність Китаю.Зазначимо, що на думку голови Міноборони України Олексія Резнікова, після того, як Росія напала на Україну, навряд чи якась країна добровільно відмовиться від ядерної зброї.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.