Норвезькі інструктори з Національної гвардії розпочали навчання ста військовослужбовців Збройних Сил України з військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.Ця підготовка збільшить перевагу України над Росією у випадку, якщо справа дійде до відправки добре вмотивованих та підготовлених військових на поле бою. Зазначається, що курс є першим з кількох, де українські військові отримають якісну професійну підготовку в Норвегії протягом чотирьох інтенсивних тижнів.Полковник Єнс, який набирав інструкторів та підготував все необхідне для навчання, заявив, що українські солдати матимуть можливість зустрітися з професійними та кваліфікованими інструкторами з Національної гвардії та Збройних Сил Норвегії, які забезпечать їх якісною підготовкою.Крім того, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зазначив, що українські військові будуть добре піклуватися під час перебування в Норвегії.»У місці навчання вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створене відповідне бойове середовище — окопи та опорні пункти”, — розповів полковник Єнс.Нагадаємо, що Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та кремлівського режиму. До санкційного списку потрапили 87 осіб.Також повідомлялось, що Данія та Норвегії домовилися спільно передати Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Вони підходять для артилерійських установок CAESAR.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.