Страпачки готують із різних інгредієнтів та з різними добавками. Але ця страва гуцульської кухні вже дуже багато років залишається улюбленою у багатьох будинках на Закарпатті. Тим більше, що готується воно неймовірно легко, швидко і на нього потрібно мало продуктів.Як приготувати закарпатські страпачки з картоплі, розповіла кулінарна блогерка Наталія Машика на своєму каналі у YouTube.Вам знадобиться: Картопля — 760 г Молоко – 100 мл Сіль до свого смаку Яйце — 1 шт. Борошно — 250 гДля засмаження: Сало+цибуляЯк приготувати картоплю з цибулею і салом?Страпачки — це маленькі галушки, які подають із салом, смаженою цибулею, тушкованою капустою або грибами. Їх також часто використовують як гарнір.100 мл молока наливаємо в сотейник, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Картоплю очищаємо та нарізаємо. Потім натираємо на тертці, як для дерунів. Або пропускаємо через комбайн.Картоплю кидаємо на сито і даємо стекти зайвої рідини. Викладаємо картопляну масу в миску і заливаємо киплячим молоком. Швидко перемішуємо. Додаємо сіль, яйце і потроху додаємо борошно. Дивіться стан тіста, може знадобитися трохи більше або трохи менше борошна. Тісто має бути консистенції густої сметани.На вогонь ставимо сковороду, викладаємо нарізане сало і смажимо до шкварок. Ставимо на вогонь каструлю з водою, додаємо сіль і кип’ятимо. Коли вода закипить, відщипуємо від тіста чайною ложкою шматочки та кидаємо в киплячу воду.Якщо галушка добре тримає форму і не розповзається, то густота тіста нормальна. Якщо тісто розповзається, додайте ще трохи борошна.До шкварок додаємо нарізану цибулю і смажимо ще кілька хвилин. У цей час кидаємо галушки в киплячу воду. Після того, як галушки спливли, дайте їм поваритися ще 2-3 хвилини.Готові страпачки змішуйте із засмажкою та подавайте на стіл. Можна додати мелену паприку та зелень. До речі, раніше ми писали про те, як приготувати мамині гомбовці з сиру.А ще розповідали про те, як готуються книжки з картоплі.